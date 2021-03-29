Обострение на Донбассе: Рада может собраться на три внеочередных заседания 30 марта

Верховная Рада 30 марта может провести не два, а три внеочередных заседания. На первом из них депутаты могут рассмотреть заявление парламента, которое осуждает обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук. По ее словам, комитет по вопросам иностранных дел проголосовал за соответствующее постановление и заявление Верховной Рады, которое осуждает обострение на Донбассе и призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию.

— Очень вероятно, что мы завтра свою работу начнем не в 13.00, а в 12.30. Поэтому в целом действительно может быть три внеочередных заседания, — отметила она.

По словам Евгении Кравчук, как только проект постановления зарегистрируют, Слуга народа начнет собирать подписи, чтобы парламент 30 марта рассмотрел эти документы на третьем внеочередном заседании.

Обострение на Донбассе

26 марта российские наемники обстреляли позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Шумы. Во время обстрела на Донбассе четверо бойцов ВСУ погибли, двое были ранены.

Боевики прицельно стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.