Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел в городе Северск Донецкой области. Там сейчас держат оборону украинские военные.

Авиационные и ракетные удары, танки, минометы и реактивная артиллерия – российские оккупанты превратили Северск в настоящий ад. Войска РФ обстреливают город из всего имеющегося вооружения, но, несмотря на это, уже больше месяца не могут прорвать оборону наших защитников.

Северск уже уничтожен на 80%: россияне атакуют его почти круглосуточно.

Съемочная группа Фактов ICTV, несмотря на опасность, решилась пройтись по городу. Но “прогулка” длилась недолго: враг снова открыл огонь.

На автомобиле под вражескую канонаду журналисты промчали на бешеной скорости по улицам города до укрытия. Главное было не попасть в поле зрения российских дронов, которыми оккупанты корректируют артиллерию. К счастью, все обошлось.

Как рассказали Фактам ICTV украинские военные, войска РФ обстреливают Северск авиабомбами. Вес одной может составлять около полутонны. Сколько таких ежедневно прилетает в Северск, защитники уже и не считают.

– Практически постоянно что-то сюда прилетает. Иногда бывает час затишья, а иногда полдня постоянно что-то летит, — заявил один из военнослужащих.

По словам защитников, вражеские самолеты подлетают практически под линию столкновения, после чего запускают ракеты и авиабомбы по городу.

Более месяца россияне пытаются захватить Северск, но он стоит – разрушенный, но непокоренный. Символом этой непокоренности может быть изрешеченное российскими снарядами здание культуры, а внутри книги украинских писателей, которые еще 100 лет тому назад боролись с московитами.

Найти уцелевший дом в городе почти невозможно: одни разбиты, а другие сожжены дотла.

– Для того, чтобы разрушить всю инфраструктуру города. Для того, чтобы в дальнейшем, так как они хотят, было меньше уличных боев. Как видите, они стреляют в основном по домам, а не хотят по-нормальному воевать. Если военные, то сражайтесь с военными, а не с мирным гражданским населением, — отметил военнослужащий отдельной бригады ТРО “Спикер”.

Из-за постоянных обстрелов у жителей города нет возможности нормально похоронить погибших. А потому могилы можно увидеть прямо на улицах Северска.

Гражданских в городе осталось до двух тысяч. И они почти круглосуточно находятся в подвалах и укрытиях, поскольку каждый выход на улицу может стать последним.

Но содрогается от российских обстрелов не только разоренный Северск, но и его окрестности. Каждую минуту россияне наносят украинской земле все новые и новые раны. В частности, прямо на глазах журналистов Фактов ICTV от вражеского огня загорелось поле с пшеницей. И таких полей в Луганской и Донецкой областях очень много.

Нынешнюю жатву враг превратил в кровавую, устраивая настоящий ад на Донбассе прежде всего для мирных людей. Но благодаря Вооруженным силам Украины над Северском до сих пор развевается желто-голубой флаг.

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