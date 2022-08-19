Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл у місті Сіверськ, що в Донецькій області. Там зараз тримають оборону українські військові.

Авіаційні та ракетні удари, танки, міномети і реактивна артилерія – російські окупанти перетворили Сіверськ на справжнє пекло. Війська РФ обстрілюють місто з усього наявного озброєння, та попри це вже більше місяця не можуть прорвати оборону наших захисників.

Сіверськ вже знищено на 80%: росіяни атакують його майже цілодобово.

Знімальна група Фактів ICTV, попри небезпеку, наважилася пройтися містом. Але “прогулянка” тривала недовго: ворог знову відкрив вогонь.

На автомобілі під ворожу канонаду журналісти промчали на шаленій швидкості вулицями міста до укриття. Головне було не потрапити в поле зору російських дронів, якими окупанти корегують артилерію. На щастя, все обійшлося.

Як розповіли Фактам ICTV українські військові, війська РФ обстрілюють Сіверськ авіабомбами. Вага однієї може становити близько півтонни. Скільки таких щодня прилітає в Сіверськ, захисники вже й не рахують.

– Практично постійно щось сюди прилітає. Інколи буває година затишшя, а інколи півдня постійно щось летить, – заявив один із військовослужбовців.

За словами захисників, ворожі літаки підлітають практично під лінію зіткнення, після чого запускають ракети та авіабомби по місту.

Понад місяць росіяни намагаються захопити Сіверськ, але воно стоїть – поруйноване, але нескорене. Символом цієї нескореності може бути зрешечений російськими снарядами будинок культури, а всередині – книги українських письменників, які ще 100 років тому боролися з московитами.

Знайти вцілілий будинок у місті майже неможливо: одні розбиті, а інші спалені вщент.

– Для того, щоб зруйнувати всю інфраструктуру міста. Для того, щоб у подальшому, так як вони хочуть, було менше вуличних боїв. Як бачите, вони стріляють в основному по будинках, а не хочуть по-нормальному воювати. Якщо військові, то воюйте з військовими, а не з мирним цивільним населенням, – зазначив військовослужбовець окремої бригади ТРО “Спікер”.

Через постійні обстріли мешканці міста не мають можливості нормально поховати загиблих. А тому могили можна побачити просто на вулицях Сіверська.

Цивільних у місті залишилося до двох тисяч. І ті майже цілодобово перебувають у підвалах та сховищах, оскільки кожен вихід на вулицю може стати останнім.

Та здригається від російських обстрілів не лише сплюндрований Сіверськ, а й його околиці. Щохвилини росіяни наносять українській землі все нові та нові рани. Зокрема, просто на очах журналістів Фактів ICTV від ворожого вогню загорілося поле з пшеницею. І таких полів на Луганщині та Донеччині дуже багато.

Цьогорічні жнива ворог перетворив на криваві, влаштовуючи справжнє пекло на Донбасі насамперед для мирних людей. Але завдяки Збройним силам України над Сіверськом і досі майорить жовто-блакитний стяг.

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