Зранку червона ікра, вдень – чай з імбиром. Як підтримати імунітет

У житті стільки прекрасного, що хворіти нікому не хочеться, та це ще й може відображатися на гаманці. Тому люди більше шукають засобів профілактики, зокрема й від сезонних вірусів, особливо в часи коронавірусу.

Багато залежить від імунітету. А він у свою чергу може потребувати підтримки після зимового періоду. Сонця, кисню, позитивних емоцій та харчування з потрібними складниками.

Імунітет і харчування дуже поєднані. І для того, щоб імунна система працювала якісно, для організму дуже важливі жири. Вони входять у нашу мембрану, а мембрана – це захист від чужорідних агентів. Головним чинником мембрани є полінасичені кислоти, це Омега 3. І от якраз червона ікра, чайна ложка ікри, 20 грамів, містить повну дозу незамінних амінокислот, добову дозу, – імунолог.

Люди з інтересом дослухаються до думок імунологів та виробляють власний досвід.

Деякі продукти харчування, для прикладу, червона ікра, можуть ще й сприяти виробленню у людини гормону радості. А існує думка, що позитивні емоції також важливі для спротиву, зокрема, і сезонним вірусам.

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