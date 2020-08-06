Рост числа жертв, убытки и расследование причин – новые подробности взрыва в Ливане

Число жертв в Бейруте возросло до 137, раненых – около 5 тыс. Среди погибших есть иностранцы. В Бейруте разбирают завалы и подсчитывают убытки. По обновленным данным, их нанесено не менее чем на $15 млрд. Люди же пытаются возвращаться к привычным делам.

Тем временем продолжается расследование подробностей взрыва трех тонн аммиачной селитры, конфискованной с российского корабля 7 лет назад. По предварительным выводам все произошло из-за халатности. Однако оппозиция этому не очень доверяет, а потому предложила властям попросить международного расследования. На это получили отказ. Однако власти заверили, что проведут расследование самостоятельно.

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Кроме того, Ливан получил гуманитарную помощь от Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Турции, Ирана и других стран. Также они отправили туда бригады спасателей. Впоследствии к этому приобщиться планирует и Украина.

Выражают солидарность с ливанцами и другим способом. Накануне в Париже состоялась поминальная церемония по жертвам трагедии. Сегодня Эммануэль Макрон, первый из мировых лидеров, прибудет с визитом в Ливан.

Кроме того, ряд служащих порта Бейрута помещены под домашний арест в ожидании расследования мощного взрыва во вторник.

По словам министра информации Манал Абдель Самад, домашний арест будет применяться ко всем портовым чиновникам, которые занимались хранением нитрата аммония, его охраной и оформлением документов с июня 2014 года.