Взрыв в Бейруте: сотрудники порта находятся под домашним арестом

Ряд служащих порта Бейрута помещены под домашний арест в ожидании расследования мощного взрыва во вторник.

По словам министра информации Манал Абдель Самад, домашний арест будет применяться ко всем портовым чиновникам, которые занимались хранением нитрата аммония, его охраной и оформлением документов с июня 2014 года.

— Я думаю, что это некомпетентность и действительно плохое управление, и есть много обязанностей со стороны руководства и, вероятно, предыдущих правительств. Мы не собираемся после такого взрыва молчать о том, кто за что отвечает, — добавил министр экономики Рауль Нехме.

В результате взрыва не менее 135 человек погибли и более 4 тыс. получили ранения. Началось двухнедельное ЧП.

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Президент Мишель Аун сказал, что взрыв был вызван 2 750 тоннами нитрата аммония, которые небезопасно хранились на складе.

Аммиачная селитра используется как удобрение в сельском хозяйстве и как взрывчатое вещество.

Начальник таможни Бадри Дахер сказал, что его агентство потребовало удалить химикат, но этого не произошло.

— Мы оставляем определение причин на усмотрение экспертов, — сказал он.

Губернатор города сравнил взрыв в Бейруте с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, назвав произошедшее национальной катастрофой.