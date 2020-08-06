Зростання числа жертв, збитки та розслідування причин – нові деталі вибуху у Лівані

Кількість жертв у Бейруті зросла до 137, поранених – майже 5 тис. Серед загиблих є іноземці. У Бейруті розбирають завали та підраховують збитки. За оновленими даними, їх завдано не менше, ніж на $15 млрд. Люди ж намагаються повертатись до звичних справ.

Тим часом триває розслідування подробиць вибуху трьох тонн аміачної селітри, конфіскованої з російського корабля 7 років тому. За попередніми висновками все сталося через недбальство. Однак опозиція цьому не дуже довіряє, а тому запропонувала владі попросити міжнародного розслідування. На це отримали відмову. Однак влада запевнила, що проведе розслідування самостійно.

Читайте: На що перетворили Бейрут потужні вибухи – відео з дрона

Окрім того, Ліван отримав гуманітарну допомогу від Німеччини, Британії, Франції, Чехії, Туреччини, Ірану та інших країн. Також вони відрядили туди бригади рятувальників. Згодом до цього долучитись планує і Україна.

Висловлюють солідарність із ліванцями і в інший спосіб. Напередодні у Парижі відбулась поминальна церемонія за жертвами трагедії. Сьогодні Еммануель Макрон, перший із світових лідерів, прибуде із візитом до Лівану.

Окрім того, низка службовців порту Бейрута поміщені під домашній арешт в очікуванні розслідування потужного вибуху у вівторок.

За словами міністра інформації Мана Абдель Самад, домашній арешт застосовуватиметься до всіх портовим чиновників, які займалися зберіганням нітрату амонію, його охороною та оформленням документів з червня 2014 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.