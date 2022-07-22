Рост курса гривны: чего ждать украинцам от цен на товары и горючее

Впервые с начала полномасштабной войны Национальный банк Украины повысил официальный курс. И сразу на 25% – на 7 грн, до 36,57 грн/доллар. По этому курсу будут закупать весь импорт: лекарства, технику, продовольствие, топливо.

Насколько теперь вырастут цены на все это – разбирались Факты ICTV.

До сих пор весь импорт в Украину завозили по официальному фиксированному курсу – 29,25 грн/доллар. Его Национальный банк не менял с самого начала полномасштабной войны. Но вчера повысил – сразу на 25%.

– Цены, как они изменятся после этого решения, – это совсем другая история. И я боюсь, что там изменения будут достаточно радикальные, – прокомментировал решение НБУ Алексей Зозуля, исполнительный директор одной из сетей магазинов техники.

Из-за нового курса подорожает весь импорт: автомобили, лекарства, бытовая химия, а также продукты питания. В одной из крупных сетей, самостоятельно импортирующих продукты, Фактам ICTV сообщили, что все импортные продукты подорожают на 25% (это процент увеличения курса).

К примеру, итальянские макароны теперь могут подорожать на четверть – пропорционально подорожанию валюты, за которую их покупают. Зато украинские теперь будут выглядеть более привлекательно. Покупая их, украинцы будут способствовать укреплению гривны.

Как известно, меньше импорта – меньший спрос на валюту, а значит, давление на курс. Правда, не все можно заменить отечественным. Из-за нашествия рашистов даже соль на полках магазинов не наша.

Однако, как отмечают эксперты, даже украинские товары могут подорожать, если в очередной раз вырастут цены на топливо.

– Подорожание горючего повлечет за собой и подорожание всех других товаров, – объяснил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Аналитики рынка горючего говорят, что подорожает оно только для оптовых покупателей. А вот на стелах АЗС цены не изменятся, поскольку и нынешние – слишком высокие. В конце месяца операторы собирались снизить их, но теперь этого не произойдет.

– Ожидали, что цена на дизтопливо упадет на 8-10 грн, на бензин до 5 грн на литре. Но видим, что сейчас рост курса фактически отнимет излишек маржи у трейдеров, — подчеркнул директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Умерить свои аппетиты, скорее всего, придется и импортерам товаров, чтобы не потерять покупателей, убеждены эксперты.

– Это у нас конкурентная среда, импортеров много. Поэтому они не смогут дальше накручивать цены. Я думаю, что цены на импортные товары несущественно вырастут, – прогнозирует директор одной из инвестиционных компаний Тарас Козак.

Решение Нацбанка специалисты считают вынужденным, поскольку держать дальше искусственный курс слишком дорого.

– Запас прочности Нацбанка иссяк, и держать дальше курс на уровне 29 грн он уже не мог. Это очень радикально уменьшало резервы Центробанка, — отметил Сергей Фурса.

Заниженный курс национальной валюты бил и по нашим экспортерам, которые вынуждены были по нему сдавать всю свою валютную выручку. Поэтому многие придерживали доллары.

Теперь валюты в стране может стать больше. А это будет способствовать укреплению гривны. Курс в обменниках в ближайшее время может подскочить, но специалисты предупреждают: это спекуляция и паника.

– Это продлится несколько часов, может, несколько дней. Потом, я думаю, что курс стабилизируется на уровне 37 грн, – предупредил Тарас Козак.

Если же украинские порты действительно разблокируют, больше продукции будут продавать за границу. Это насытит рынок валютой, а значит ощутимо укрепит гривну.

Зависит курс и от финансовой помощи Запада. Но, прежде всего, от наших Вооруженных сил. Успехи на фронте будут укреплять экономику и способствовать стабильности гривны.

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