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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Зростання курсу гривні: чого українцям чекати від цін на товари та пальне

Христина Гавриш журналістка Факти ICTV Юлія Соколова редакторка стрічки

Уперше з початку повномасштабної війни Національний банк України підвищив офіційний курс. І одразу на 25% – на 7 грн, до 36,57 грн/долар. За цим курсом закуповуватимуть увесь імпорт: ліки, техніку, харчі, пальне.

Наскільки тепер зростуть ціни на все це – розбиралися Факти ICTV.

Досі весь імпорт в Україну завозили за офіційним фіксованим курсом – 29,25 грн/долар. Його Національний банк не змінював від початку повномасштабної війни. Але вчора підвищив – одразу на 25%.

– Ціни, як вони зміняться після цього рішення, – це зовсім інша історія. І я побоююсь, що там зміни будуть досить радикальні, – прокоментував рішення НБУ Олексій Зозуля, виконавчий директор однієї з мереж магазинів техніки.

Через новий курс подорожчає увесь імпорт: автомобілі, ліки, побутова хімія, а також продукти харчування. У одній із великих мереж, яка самостійно імпортує продукти, Фактам ICTV повідомили, що всі імпортні продукти подорожчають на 25% (це відсоток збільшення курсу).

Наприклад, італійські макарони тепер можуть подорожчати на чверть – пропорційно до здорожчання валюти, за яку їх купують. Зате українські тепер виглядатимуть привабливіше. Купуючи їх, українці сприятимуть зміцненню гривні.

Як відомо, менше імпорту – менший попит на валюту, а отже тиск на курс. Щоправда, не все можна замінити вітчизняним. Через навалу рашистів навіть сіль на полицях магазинів не наша.

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Проте, як зазначають експерти, навіть українські товари можуть здорожчати, якщо вкотре зростуть ціни на пальне.

– Здорожчання пального потягне за собою і здорожчання всіх інших товарів, – пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Аналітики ринку пального кажуть, що подорожчає воно лише для оптових покупців. А ось на стелах АЗС ціни не зміняться, оскільки і нинішні – зависокі. Наприкінці місяця оператори збиралися їх знизити, але тепер цього не станеться.

– Очікували, що ціна на дизпальне впаде на 8-10 грн, на бензин до 5 грн на літрі. Але бачимо, що зараз зростання курсу фактично забере надлишок маржі у трейдерів, – наголосив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Стримати свої апетити, швидше за все, доведеться й імпортерам товарів, аби не втратити покупців, переконані експерти.

– Це у нас конкурентне середовище, імпортерів багато. Тому вони не зможуть далі накручувати ціни. Я думаю, що ціни на імпортні товари несуттєво зростуть, – прогнозує директор однієї з інвестиційних компаній Тарас Козак.

Рішення Нацбанку фахівці вважають вимушеним, оскільки тримати далі штучний курс – занадто дорого.

– Запас міцності Нацбанку вичерпувався, і тримати далі курс на рівні 29 грн він вже не міг. Це дуже радикально зменшувало резерви Центробанку, – зазначив Сергій Фурса.

Занижений курс національної валюти бив і по наших експортерах, які змушені були за ним здавати весь свій валютний виторг. Через це багато хто притримував долари.

Тепер валюти в країні може побільшати. А це сприятиме зміцненню гривні. Курс в обмінниках найближчим часом таки може підскочити, але фахівці попереджають: це спекуляція і паніка.

– Це триватиме кілька годин, може, кілька днів. Потім, я думаю, що курс стабілізується на рівні 37 грн, – попередив Тарас Козак.

Якщо ж українські порти дійсно розблокують, то більше продукції продаватимуть за кордон. Це наситить ринок валютою, а отже відчутно зміцнить гривню.

Залежатиме курс і від фінансової допомоги Заходу. Та передусім від наших Збройних сил. Успіхи на фронті зміцнюватимуть економіку і сприятимуть стабільності гривні.

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