Зростання курсу гривні: чого українцям чекати від цін на товари та пальне

Уперше з початку повномасштабної війни Національний банк України підвищив офіційний курс. І одразу на 25% – на 7 грн, до 36,57 грн/долар. За цим курсом закуповуватимуть увесь імпорт: ліки, техніку, харчі, пальне.

Наскільки тепер зростуть ціни на все це – розбиралися Факти ICTV.

Досі весь імпорт в Україну завозили за офіційним фіксованим курсом – 29,25 грн/долар. Його Національний банк не змінював від початку повномасштабної війни. Але вчора підвищив – одразу на 25%.

– Ціни, як вони зміняться після цього рішення, – це зовсім інша історія. І я побоююсь, що там зміни будуть досить радикальні, – прокоментував рішення НБУ Олексій Зозуля, виконавчий директор однієї з мереж магазинів техніки.

Через новий курс подорожчає увесь імпорт: автомобілі, ліки, побутова хімія, а також продукти харчування. У одній із великих мереж, яка самостійно імпортує продукти, Фактам ICTV повідомили, що всі імпортні продукти подорожчають на 25% (це відсоток збільшення курсу).

Наприклад, італійські макарони тепер можуть подорожчати на чверть – пропорційно до здорожчання валюти, за яку їх купують. Зате українські тепер виглядатимуть привабливіше. Купуючи їх, українці сприятимуть зміцненню гривні.

Як відомо, менше імпорту – менший попит на валюту, а отже тиск на курс. Щоправда, не все можна замінити вітчизняним. Через навалу рашистів навіть сіль на полицях магазинів не наша.

Проте, як зазначають експерти, навіть українські товари можуть здорожчати, якщо вкотре зростуть ціни на пальне.

– Здорожчання пального потягне за собою і здорожчання всіх інших товарів, – пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Аналітики ринку пального кажуть, що подорожчає воно лише для оптових покупців. А ось на стелах АЗС ціни не зміняться, оскільки і нинішні – зависокі. Наприкінці місяця оператори збиралися їх знизити, але тепер цього не станеться.

– Очікували, що ціна на дизпальне впаде на 8-10 грн, на бензин до 5 грн на літрі. Але бачимо, що зараз зростання курсу фактично забере надлишок маржі у трейдерів, – наголосив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Стримати свої апетити, швидше за все, доведеться й імпортерам товарів, аби не втратити покупців, переконані експерти.

– Це у нас конкурентне середовище, імпортерів багато. Тому вони не зможуть далі накручувати ціни. Я думаю, що ціни на імпортні товари несуттєво зростуть, – прогнозує директор однієї з інвестиційних компаній Тарас Козак.

Рішення Нацбанку фахівці вважають вимушеним, оскільки тримати далі штучний курс – занадто дорого.

– Запас міцності Нацбанку вичерпувався, і тримати далі курс на рівні 29 грн він вже не міг. Це дуже радикально зменшувало резерви Центробанку, – зазначив Сергій Фурса.

Занижений курс національної валюти бив і по наших експортерах, які змушені були за ним здавати весь свій валютний виторг. Через це багато хто притримував долари.

Тепер валюти в країні може побільшати. А це сприятиме зміцненню гривні. Курс в обмінниках найближчим часом таки може підскочити, але фахівці попереджають: це спекуляція і паніка.

– Це триватиме кілька годин, може, кілька днів. Потім, я думаю, що курс стабілізується на рівні 37 грн, – попередив Тарас Козак.

Якщо ж українські порти дійсно розблокують, то більше продукції продаватимуть за кордон. Це наситить ринок валютою, а отже відчутно зміцнить гривню.

Залежатиме курс і від фінансової допомоги Заходу. Та передусім від наших Збройних сил. Успіхи на фронті зміцнюватимуть економіку і сприятимуть стабільності гривні.

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