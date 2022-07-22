Повышение курса доллара на 25% не означает равнозначного роста цен – НБУ

Июль, 22 в 15:04

Накануне официальный курс доллара по отношению к гривне повышен на 25% и зафиксирован на новом уровне – 36,57 грн/$, что не означает равнозначного роста цен, уверяют в Нацбанке Украины и прогнозируют влияние на годовую инфляцию в пределах 2-3%.

В НБУ также объяснили, почему не следует ожидать значительного повышения цен.

– Во-первых, в основе роста потребительских цен в первую очередь лежит не курсовой фактор, а другие причины. Это высокие мировые цены, рекордная инфляция в мире и последствия войны. Среди них: нарушение цепей поставок, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры и временная оккупация отдельных территорий нашей страны, – отмечают в Нацбанке.

Вторая причина – курс на уровне 29,25 грн/$ уже потерял роль якоря в экономике, а это значит, что в цену импортируемых товаров еще до его смены уже закладывался высший курс.

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– В-третьих, в условиях низкого потребительского спроса из-за вызванного войной падения доходов населения импортеры и торговцы лишь частично могут перенести на цены рост себестоимости импортируемых товаров. Они будут вынуждены корректировать свою собственную маржу, – говорится в заявлении регулятора.

Кроме того, в потребительской инфляции вес преимущественно импортируемых товаров составляет около трети.

– Даже для этих товаров, как уже было отмечено выше, ценообразование не полностью обуславливается обменным курсом. В то же время, ценообразование товаров и услуг отечественного производства значительно меньше зависит от курсового фактора, – отмечают в НБУ и уверяют, что в дальнейшем смогут удерживать контроль над динамикой цен.

Среди преимуществ нового фиксированного курса доллара называют также то, что украинские производители и экспортеры будут иметь более конкурентные условия на рынке в условиях военного времени.