Рост в 2020 году более 7%: Герус о планах экономического развития

Оптимизм мировых экономистов оправдан, ведь сейчас в Украине есть четкая конфигурация властей, профессиональная команда и понимание, кто должен проводить реформы в Украине и нести ответственность.

В этом убежден представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

По его мнению, сейчас есть реальный шанс на экономический рывок. Наша цель на 2020 год, чтобы рост был более 5-7%.

Для этого новая власть готова ввести рынок земли, провести приватизацию, добиться честных и прозрачных правил игры для отечественного бизнеса и привлечь крупные инвестиции.

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К слову, Герус сообщал, что поставки российского сжиженного газа и дизельного топлива в Украину с 1 августа сократятся почти в два раза.

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