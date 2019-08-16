Зростання у 2020 році більше 7%: Герус про плани економічного розвитку

Оптимізм світових економістів виправданий, адже нині в Україні є чітка конфігурація влади, професійна команда та розуміння, хто має проводити реформи в Україні і нести відповідальність.

В цьому переконаний представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

На його думку, нині є реальний шанс на економічний ривок. Наша ціль на 2020 рік, щоб зростання було більше 5-7%.

Для цього нова влада готова запровадити ринок землі, провести приватизацію, домогтися чесних і прозорих правил гри для вітчизняного бізнесу і залучити потужні інвестиції.

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До слова, Герус повідомляв, що поставки російського скрапленого газу і дизельного палива в Україну з 1 серпня скоротяться майже в два рази.

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