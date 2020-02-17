Звільненні українці з полону бойовиків: як живуть та чи отримали обіцяні 100 тис. грн від держави

Без даху над головою та грошей на життя. У таких реаліях опинилися ті, кого з чималим розмахом зустрічали з полону наприкінці минулого року. Звільнених бранців спочатку поселили до медзакладів, потім до санаторіїв, а тепер, тих, хто не поїхав до родичів, або ж просто немає куди подітись переселили до гуртожитків. Та на скільки часу невідомо. Так само невідомо коли вони отримають обіцяну допомогу від держави.

Після звільнення з полону Тетяна, якій бойовики закидали шпіонаж на користь українських спецслужб, залишилась із п’ятисоткою гривень у кишені. І це на житло, харчі, проїзд. Квартира та все майно у Донецьку. Зараз вона активно відвідує співбесіди.

Чи не одразу після обміну, в уряді пообіцяли виділити по 100 тис. грн кожному. Ці гроші допомогли б вирішити проблему з житлом, бодай на перший час. Та цієї суми, поки що так ніхто і не побачив.

Людей просять почекати, мовляв, коштів у бюджеті зараз немає. Натомість у Мінветеранів кажуть, з гуртожитків виселяти нікого не будуть. Та обіцяють допомогти з роботою.

Факти ICTV раніше писали про звільнених з полону українців після реабілітації.

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