Звірити геополітичні годинники: Байден вирушив у турне Європою

Джо Байден вперше на посту президента США вирушає в турне Європою.

Світова преса називає візит знаковим, адже після перебування в Білому домі Дональда Трампа, США заново вибудовують відносини з європейськими партнерами. І, найголовніше, турне відбудеться до зустрічі Байдена з Володимиром Путіним.

Байден метою візиту бачить згуртування світових демократій проти авторитарних режимів, яке він вважає визначальним питанням сьогодення.

Спочатку американський президент у Лондоні зустрінеться з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб підтвердити особливі відносини між країнами.

Потім відвідає саміт Великої сімки. Далі рушить у Бельгію, де візьме участь у саміті НАТО.

В Альянсі наголошують: на цій зустрічі члени блоку хочуть познайомитися з Байденом-президентом і звірити з ним геополітичні годинники.

Відтак у Байдена – саміт ЄС-США, де говоритимуть про зростання впливу Китаю та агресію Росії. І вже після цього – зустріч із Путіним у Женеві.

Зустріч Байдена й Путіна

16 червня в Женеві відбудеться зустріч президентів США й Росії.

Серед низки питань, які планують обговорити Джо Байден і Володимир Путін, буде також російська агресія проти України.

Перед тим, як зустрітись із Путіним, Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Очільник США запевнив, що твердо відстоюватиме суверенітет України.

Крім того, Байден повідомив, що запросить Зеленського до Білого дому цього літа після повернення з Європи 16 червня.

Детальніше про зустріч Байдена й Путіна читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.