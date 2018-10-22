У столичному пологовому будинку 32-річна жінка випала із вікна палати на сьомому поверсі.

– З вікна будинку на вулиці Багговутівській випала 32-річна породілля. На місці події лікарі констатували смерть жінки, яка кілька днів тому народила двійню. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, – розповіли у прес-службі столичної поліції.

Читайте: У Києві чоловік вистрибнув з 24-го поверху

За фактом загибелі породіллі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловіка штовхнули під автобус.

Фото: dreamstime.