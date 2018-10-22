У столичному пологовому будинку 32-річна жінка випала із вікна палати на сьомому поверсі.
– З вікна будинку на вулиці Багговутівській випала 32-річна породілля. На місці події лікарі констатували смерть жінки, яка кілька днів тому народила двійню. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, – розповіли у
прес-службі столичної поліції.
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За фактом загибелі породіллі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
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Раніше Факти ICTV писали, що у Києві
чоловіка штовхнули під автобус.
Фото: dreamstime.
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