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У Києві випала з вікна жінка, що народила двійню

У столичному пологовому будинку 32-річна жінка випала із вікна палати на сьомому поверсі.

– З вікна будинку на вулиці Багговутівській випала 32-річна породілля. На місці події лікарі констатували смерть жінки, яка кілька днів тому народила двійню. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, – розповіли у прес-службі столичної поліції.

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За фактом загибелі породіллі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловіка штовхнули під автобус.

Фото: dreamstime.

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