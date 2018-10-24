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Погрожував себе підірвати: на кордоні з РФ затримали “камікадзе”

У чоловіка реально бомбу не знайшли, його відправлять на психіатричну експертизу.

На контрольно-пропускному пункті Гоптівка на Харківщині пасажир таксі погрожував підірвати себе в автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Це сталося приблизно о 10 ранку. До КПП під’їхав автомобіль таксі, звідти вийшов водій і повідомив, що його пасажир погрожує підірвати себе. Поліція одразу ж оточила блокпост.

Переговори тривали понад дві години. Нарешті, його вмовили вийти з авто. Однак у 33-річного чоловіка під час обшуку вибухівки не виявили. Зате знайшли купу книг на релігійну тему. Що стало причиною такого вчинку – поки встановлюють. Рух біля контрольно-пропускного пункту вже відновили.

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– При ньому, дійсно, був пакет під курткою, який водій реально сприйняв за вибуховий пристрій. Зараз слідчі визначаються в необхідності відкриття кримінального провадження і направлення зазначеної особи на психіатричну експертизу, – зазначив начальник Поліції Харківщини Олег Бех.

Як повідомлялося, народні депутати криміналізували незаконний перетин держкордону України.

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