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Угрожал себя взорвать: на границе с РФ задержали “камикадзе”

У мужчины реально бомбу не нашли, его отправят на психиатрическую экспертизу.

На контрольно-пропускном пункте Гоптовка в Харьковской области пассажир такси угрожал взорвать себя в автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Это случилось примерно в 10 утра. К КПП подъехал автомобиль такси, оттуда вышел водитель и сообщил, что его пассажир угрожает взорвать себя. Полиция сразу же окружила блокпост.

Переговоры длились более двух часов. Наконец, его уговорили выйти из авто. Однако у 33-летнего мужчины при обыске взрывчатки не обнаружили. Зато нашли кучу книг на религиозную тему. Что стало причиной такого поступка – пока устанавливают. Движение возле контрольно-пропускного пункта уже восстановили.

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– При нем, действительно, был пакет под курткой, который водитель реально воспринял за взрывное устройство. Сейчас следователи определяются в необходимости открытия уголовного производства и направления указанного лица на психиатрическую экспертизу, – отметил начальник Полиции Харьковщины Олег Бех.

Как сообщалось, народные депутаты криминализировали незаконное пересечение госграницы Украины.

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