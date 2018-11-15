В селі Сезенків Баришівського району Київської області пара брала на піклування породистих собак і котів та жорстоко вбивала.

Пара виявилася псевдоволонтерами, які брали тварин на переутримування (тимчасове житло для собак і котів, – Ред.), жорстоко катували і вбивали їх. Також з’ясувалося, що вони забирали тварин для того, щоб у подальшому перепродати.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції Київської області.

Злочинців затримали і передали поліції небайдужі громадяни, коли ті перевозили вже мертвих тварин.

Проводиться перевірка, встановлюються причини смерті тварин.

Псевдоволонтерам загрожує до 8 років в’язниці.

Читайте: Реєстрація домашніх тварин: як відбуватиметься і скільки коштуватиме

Нагадуємо, що взимку безпритульні тварини як ніколи потребують нашої підтримки. Факти ICTV дізналися, як допомогти тваринам та як знайти їм домівку.