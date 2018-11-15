В селе Сезенков Барышевского района Киевской области пара брала на попечительство породистых собак и котов и жестоко убивала.

Пара оказалась псевдоволонтерами, которые брали животных на передержку (временное жилище для собак и котов, – Ред.), жестоко пытали и убивали их. Также выяснилось, что они забирали животных для того, чтобы в дальнейшем перепродать.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киевской области.

Преступников задержали и передали полиции неравнодушные граждане, когда те перевозили уже мертвых животных.

Проводится проверка, устанавливаются причины смерти животных.

Псевдоволонтерам грозит до 8 лет тюрьмы.

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Напоминаем, что зимой бездомные животные как никогда требуют нашей поддержки. Факты ICTV узнали, как помочь животным и найти им дом.