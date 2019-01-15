Вночі 15 січня на проспекті Академіка Глушкова, 9а в Києві біля автозаправки сталася масова бійка за участю шести осіб. Один чоловік був госпіталізований з відкритою черепно-мозковою травмою.

На проспекті Академіка Глушкова, 9а в Києві біля автозаправки сталася масова бійка, пише Інформатор.

За інформацією видання, конфлікт почався між двома компаніями у Портер пабі.

Вони вийшли із закладу і почали з’ясовувати стосунки, що переросло в бійку поблизу АЗС.

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Працівники заправки розповіли, що спочатку до приміщення зайшов чоловік з закривавленим обличчям і попросив викликати швидку і поліцію. Весь цей час інші чоловіки продовжували бійку. Через кілька хвилин на заправку зайшов ще один чоловік з розбитою головою. Він втратив свідомість і впав на підлогу.

На місце інциденту викликали поліцію. Причини бійки невідомі.

Чоловіка, якому стало зле на заправці, госпіталізували до лікарні. Попередньо, удар йому завдали пляшкою шампанського. Інші учасники конфлікту отримали незначні травми.

























Масова бійка на АЗС у Києві: чоловікові проломили голову пляшкою шампанського / 6 фотографий

Нагадаємо, 8 січня у Києві невідомий з вогнепальної зброїпідстрелив 22-річного хлопця, який вийшов на вулицю покурити.

Фото: Інформатор.