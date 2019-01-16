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У Києві група підлітків жорстоко побила чоловіка (18+)

У Києві неподалік від торгово-розважального центру Гулівер група підлітків побила чоловіка.

Підлітки побиття

У Києві біля входу до станції метро Палац спорту група підлітків жорстоко побила чоловіка, повідомила у Facebook свідок побиття Ілона Силенко.

За її словами, група з 10-15 підлітків побігла за чоловіком, після чого його збили з ніг та почали бити ногами в область печінки і голови.

Після того, як жінка попросила їх зупинитися, деякі дівчата спробували побити її.

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У Києві група підлітків жорстоко побила чоловіка (18+) / 2 фотографии

Свідок написала заяву в поліцію і переконана, що для дітей таке жорстоке побиття було просто забавою.

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Наразі у поліції заявили, що збирають інформацію про подію. Більше коментарів від правоохоронців немає.

Обережно. На відео присутня ненормативна лексика та сцени насилля (18+).

До слова, у Києві 20-річний студент із Марокко здійснив самогубство, вистрибнувши з 14-го поверху.

Фото: Ілона Силенко

Відео: Maya Pchelkina

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