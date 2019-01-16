В Одеській області в селі Бокове Любашівського району водій автомобіля ГАЗ-24 на слизькій неосвітленій ділянці дороги збив двох неповнолітніх дівчат – 13-ти і 15-ти років.

Підлітки йшли дорогою по ходу руху транспорту, коли їх збила машина.

Обидві потерпілі госпіталізовані до районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

Патрульні вживають заходів для встановлення особи водія та його місцезнаходження.

Водій після наїзду зник, кинувши своє авто, повідомляє обласна поліція.

Пізніше його виявлено повішеним. За даними поліції, загиблий нібито повідомив своїй родині про наїзд на дівчаток і бажання накласти на себе руки.









Під Одесою Волга збила двох дівчат-підлітків – водій повісився / 2 фотографии

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Нагадаємо, у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.

Фото: od.npu.gov.ua