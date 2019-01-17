У Львові кусок цеглини з будинку на вулиці Долинського, 8 впав на голову 18-річній дівчині.

Цеглина відпала через пошкодження парапетної стіни мешканцями, які встановили на ній антени, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Постраждалу дівчину, 2000 року народження, госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

У мерії запевняють, що у травмуванні перехожої винні мешканці будинку, які пошкодили цегляну кладку на парапетній стіні під час встановлення антен.









У Львові цеглина з будинку впала на голову дівчині / 2 фотографии

Нещодавно у Полтавської області 9-річна дівчинка постраждала внаслідок падіння бурульки з даху будинку.

Фото: city-adm.lviv.ua