У Львові кусок цеглини з будинку на вулиці Долинського, 8 впав на голову 18-річній дівчині.
Цеглина відпала через пошкодження парапетної стіни мешканцями, які встановили на ній антени, повідомляє прес-служба Львівської міськради.
Постраждалу дівчину, 2000 року народження, госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.
У мерії запевняють, що у травмуванні перехожої винні мешканці будинку, які пошкодили цегляну кладку на парапетній стіні під час встановлення антен.
У Львові цеглина з будинку впала на голову дівчині / 2 фотографии
Нещодавно у Полтавської області 9-річна дівчинка постраждала внаслідок падіння бурульки з даху будинку.
Фото: city-adm.lviv.ua
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