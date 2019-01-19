На меткомбінаті в Маріуполі внаслідок обвалу залізобетонної плити загинув робітник, ще один травмувався.
Трагедія трапилася на металургійному комбінаті імені Ілліча в Маріуполі, повідомляє ДСНС у Донецькій області, передає УНІАН.
Працівники проводили ремонтні роботи на виробничому майданчику на висоті 18 м. У цей момент обрушилася залізобетонна плита підкранової галереї.
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Внаслідок чого загинув один робітник, ще один сильно травмувався.
Раніше Факти ICTV писали, що під час аварії на Харківщині загинули дві людини, ще одну госпіталізували.
Фото: Dreamstime.com
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