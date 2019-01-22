В індійському місті Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш батьки закопали живцем свою новонароджену дитину через те, що вона нібито була одержима злими духами.

Тантричний жрець переконав батьків новонародженої дівчинки, що вона одержима і порадив поховати дочку.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Щоб дитина не зіпсувала їм життя, вони віднесли її до ставка і закопали. Через декілька годин, коли температура повітря опустилася до трьох градусів, немовля заплакало. Плач дитини привернув увагу перехожого. Він знайшов дівчинку і врятував.

– Така жорстокість. Не уявляю, як можна було кинути дитя у такий холод, – каже він.

Зараз малятко знаходиться у лікарні, її життю нічого не загрожує.

Сестру матері дитини та її чоловіка заарештували. Самій жінці вдалося втекти, її розшукує поліція.

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До речі, у Китаї у місті Усі 10-місячний малюк впав з ескалатора. Він дивом залишився живий.