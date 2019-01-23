У школі №122 на вулиці Кожедуба в Дніпрі учень розпорошив перцевий балончик під час уроку. Постраждали шестеро дітей.

У школі Дніпра учень розпорошив перцевий балончик під час уроку, пише Інформатор.

За інформацією видання, учень розпорошив перцевий балончик в коридорі біля класу музики.

Вчителі відчули їдкий запах і вийшли з аудиторій, щоб зрозуміти звідки він іде. В цей час у дітей і дорослих почався сильний кашель.

Директор школи прийняв рішення евакуювати дітей. На них почали надягати захисні пов’язки і виводити з будівлі.

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До школи одразу прибули медики, рятувальники та поліцейські.

Шістьох дітей госпіталізували з діагнозом подразнення слизової горла і рогівки очей.

Чотирьох дітей відвезли в лікарню №8, а в дитячу лікарню №1 – двох.

Директор школи викликав батьків учня, який розпилив балончик. Після бесіди, він повинен буде пояснити свої дії правоохоронцям.

За словами рятувальників, в школі вже немає шкідливих частинок, тому завтра заняття можна проводити в звичайному режимі.

















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Нагадаємо, в листопаді в Київській області в школах було зафіксовано 2 факти розпилення газу.

Фото: Інформатор.