У школі №122 на вулиці Кожедуба в Дніпрі учень розпорошив перцевий балончик під час уроку. Постраждали шестеро дітей.
У школі Дніпра учень розпорошив перцевий балончик під час уроку, пише Інформатор.
За інформацією видання, учень розпорошив перцевий балончик в коридорі біля класу музики.
Вчителі відчули їдкий запах і вийшли з аудиторій, щоб зрозуміти звідки він іде. В цей час у дітей і дорослих почався сильний кашель.
Директор школи прийняв рішення евакуювати дітей. На них почали надягати захисні пов’язки і виводити з будівлі.
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До школи одразу прибули медики, рятувальники та поліцейські.
Шістьох дітей госпіталізували з діагнозом подразнення слизової горла і рогівки очей.
Чотирьох дітей відвезли в лікарню №8, а в дитячу лікарню №1 – двох.
Директор школи викликав батьків учня, який розпилив балончик. Після бесіди, він повинен буде пояснити свої дії правоохоронцям.
За словами рятувальників, в школі вже немає шкідливих частинок, тому завтра заняття можна проводити в звичайному режимі.
Нагадаємо, в листопаді в Київській області в школах було зафіксовано 2 факти розпилення газу.
Фото: Інформатор.