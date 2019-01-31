У Харкові чоловік влаштував різанину у кафе. Постраждали три людини.

У Харкові чоловік влаштував різанину у кафе. Конфлікт між чоловіком і компанією відпочиваючих стався у кафе Берлога близько третьої години ночі.

Під час цього підозрюваний дістав ніж і завдав поранення двом чоловікам 32 і 36 років, а також 30-річній жінці. Їх госпіталізували.

Про це повідомляє Newsroom.

Чоловік, який влаштував різанину, був раніше судимим за крадіжку. Відкрито кримінальне провадження за статтями 15, 115 КК України (“замах на вбивство”).

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До речі, у Кривому Розі у ніч з 5 на 6 січня раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.