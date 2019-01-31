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Запідозрив у зраді: у Білій Церкві чоловік 5 годин катував співмешканку

У Білій Церкві чоловік всю ніч катував жінку. Так він вибивав зізнання у зраді.

Запідозрив у зраді: у Білій Церкві чоловік 5 годин катував співмешканку

У новорічну ніч співмешканець прийшов на роботу до жінки. У цей час вона була на чергуванні у котельні дошкільного закладу.

Він закрив її там і став наносити удари руками і ногами, а також металевим гаком по різним частинам тіла. Він приставляв до її горла ніж, погрожуючи вбивством. Після того, як йому набридло знущатися над коханою, він пішов. Співмешканку він залишив заручницею у котельні, її звільнив співробітник, він і викликав медиків.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

У потерпілої діагностували перелом руки, розрив барабанної перетинки, множинні садни та синці. Лікувалася жінка майже місяць, її виписали декілька днів тому.

Чоловіка затримали, йому загрожує три роки за гратами.

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До речі, у Лубнах, що на Полтавщині, чоловік 10 років тримав у заручниках та катував жінку.

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