PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / 150 пасажирів на борту! У небі над Лос-Анджелесом у літак влучила блискавка/

150 пасажирів на борту! У небі над Лос-Анджелесом у літак влучила блискавка

У небі над Лос-Анджелесом у пасажирський лайнер авіакомпанії JetBlue влучила блискавка.

Літак

Літак прямував до Нью-Йорка. На його борту знаходилось 150 пасажирів і три члени екіпажу.

Про це повідомляє канал KTLA з посиланням на представників JetBlue.

Літак був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Лос-Анджелеса. Дані про потерпілих не наводяться.

Блискавка у літак влучила одразу після зльоту. Інцидент стався під час сильної грози у Південній Каліфорнії. Через негоду навіть було закрито декілька пляжів в округах Лос-Анджелеса і Оранж.

Читайте: Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак

До речі, у літак компанії Wizz Air після зльоту вдарила блискавка. Він вилетів з міста Гданськ (Польща).

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Екстремальний холод до -49°: у США скасували 2 тис. авіарейсів, 20 людей загинуло
Міжнародна місія біля Керченської протоки – Волкер назвав перешкоди
Погодні аномалії: -50 у США, у Польщі людей рятують від лавини
У США знайшли алмаз розміром із куряче яйце
США створили першу нову ядерну боєголовку
Напруга в Азовському і Чорному морях посилиться – розвідка США
Скасовані тисячі рейсів, закриті школи. Чикаго очікує -34 градуси
США передали Гуаїдо контроль над рахунками Венесуели
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка