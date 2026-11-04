У четвер, 5 листопада, у деяких областях України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 5 листопада: що відомо

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти, – йдеться у повідомленні.

Як вимикатимуть світло у четвер:

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00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 2 до 4 черг.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України 3 листопада російські війська спрямували три безпілотники на підстанцію, від якої залежить стабільна робота Хмельницької АЕС.

Така атака становить загрозу ядерній безпеці всієї Європи, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Через масовані удари ситуація в енергосистемі країни ускладнилася, повідомили в Укренерго. У низці регіонів, включно із Києвом, були вимушено введені аварійні відключення електроенергії.

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