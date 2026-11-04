Президент Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та переговори в Мадриді. Основними темами обговорень стануть посилення української ППО, розширення оборонної співпраці та розвиток виробництва.

Про це глава держави повідомив у середу, 4 листопада.

Зеленський анонсував важливі зустрічі в Іспанії

– Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці, – зазначив президент.

За словами Зеленського, найближчими днями заплановані контакти з американською стороною.

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Україна координує свої дії з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та визначити подальші кроки для досягнення миру.

– Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні, – наголосив президент.

Нагадаємо, 4 листопада Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом повідомив, що Україна уклала контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки.

Зараз Київ працює над прискоренням постачання цих ракет для посилення протиповітряної оборони.

Президент також повідомив про досягнуті домовленості з міжнародними партнерами щодо нових пакетів допомоги для українського енергетичного сектору.

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