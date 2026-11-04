Посилення ППО та оборонна співпраця: Зеленський про переговори в Мадриді
- Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та переговори в Мадриді.
- Серед головних тем – посилення ППО України, захист населення, оборонна співпраця та розвиток виробництва.
Президент Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та переговори в Мадриді. Основними темами обговорень стануть посилення української ППО, розширення оборонної співпраці та розвиток виробництва.
Про це глава держави повідомив у середу, 4 листопада.
Зеленський анонсував важливі зустрічі в Іспанії
– Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці, – зазначив президент.
За словами Зеленського, найближчими днями заплановані контакти з американською стороною.
Україна координує свої дії з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та визначити подальші кроки для досягнення миру.
– Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні, – наголосив президент.
Нагадаємо, 4 листопада Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом повідомив, що Україна уклала контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки.
Зараз Київ працює над прискоренням постачання цих ракет для посилення протиповітряної оборони.
Президент також повідомив про досягнуті домовленості з міжнародними партнерами щодо нових пакетів допомоги для українського енергетичного сектору.