Голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в межах операції Карфаген.

Поклад звільнив двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні НАБУ

У СБУ наголосили, що всебічно сприяють слідству та забезпечують необхідну підтримку під час проведення процесуальних дій у відповідних кримінальних провадженнях.

За словами Поклада, Служба безпеки зацікавлена у прозорому, об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Це питання він уже обговорив із керівництвом НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Очільник СБУ зазначив, що між відомствами налагоджена конструктивна співпраця. Крім того, він підтримує зв’язок із представниками спецслужб держав-партнерів, щоб забезпечити розслідування ймовірних злочинів також за межами України.

Окремо Поклад звернувся до фігуранта справи, відомого під прізвиськом Мексиканець, закликавши його повернутися до України та добровільно здатися правоохоронцям.

Водночас керівник СБУ попередив, що в разі відмови правоохоронці самостійно встановлять його місцеперебування незалежно від того, де він переховуватиметься.

Поклад підкреслив, що Служба безпеки продовжить працювати виключно в інтересах України.

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