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У супермаркеті Харкова копи застрелили хлопця, який не заплатив за продукти

У Харкові поліцейські застрелили 24-річного чоловіка, який розпакував продукти в супермаркеті і відмовився платити.

У супермаркеті Харкова копи застрелили хлопця, який не заплатив за продукти

У Харкові поліцейські застрелили 24-річного чоловіка, який розпакував продукти в супермаркеті і відмовився платити, йдеться в сюжеті програми Надзвичайні новини.

24-річний чоловік приїхав із заробітків у Швеції до родичів у Харкові. Він відправився в супермаркет за продуктами, але додому не повернувся.

За словами поліцейських, хлопець розпакував продукти в супермаркеті і відмовився за них платити.

Охоронець викликав копів. Один з них відвів хлопця в окреме приміщення для проведення бесіди.

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На відео з камер спостереження видно, як через 20 хвилин з приміщення вибігає хлопець і поліцейський стріляє йому в спину.

У правоохоронних органах кажуть, що чоловік напав на поліцейського з ножем.

Мати вбитого не вірить у версію поліції, оскільки дуже багато фактів не збігаються. З супермаркету пропали записи з камер спостереження і тепер не можна дізнатися, що робив хлопець в залі магазину.

Також підозри викликає відсутність грошей на продукти, які коштували близько 140 грн.

Копи також повідомили, що хлопець був наркозалежним, але результати експертизи досі не готові.

До речі, у Кривому Розі у ніч з 5 на 6 січня раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.

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