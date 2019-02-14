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Напередодні Дня закоханих чоловік підпалив будинок своєї колишньої

У Ржищеві Київській області чоловік підпалив будинок своєї колишньої коханої, помстившись за те, що вона почала зловживати алкоголем.

Напередодні Дня закоханих чоловік підпалив будинок своєї колишньої

Саме алкоголь став причиною розриву стосунків місяць тому, повідомляє обласна поліція.

Пожежників викликали сусіди. Займання вдалося швидко ліквідувати, проте вогонь знищив покрівлю та домашні речі.

Поліцейські затримали палія – це 53-річний місцевий житель.

Чоловік у всьому зізнався. Він весь день вживав алкоголь, а потім пішов до будинку своєї колишньої, якої не було дома.

Він дістав сірники і підпалив фіранки на вікні.

За кілька днів до цього 46-річна жінка поскаржилася у поліцію, що її побив колишній співмешканець і погрожував підпалити будинок.

За обома фактами відкрито кримінальні справи. Вирішується питання щодо оголошення підозри.

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Нещодавно у центрі Києва сталася пожежа в ресторані.

Фото: Поліція Київської області

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