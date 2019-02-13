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Україна закликала координатора ОБСЄ відвідати полонених українців на Донбасі – Геращенко

Під час переговорів ТКГ у Мінську Україна закликала координатора ОБСЄ Тоні Фріша відвідати українських заручників, яких утримують на окупованих територіях Донбасу.

Ірина Геращенко

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що під час засідання ТКГ українська сторона звернулася до координатора ОБСЄ Тоні Фріша із закликом відвідати українських заручників на окупованому Донбасі.

В Україні закликали докласти зусиль для того, аби заручникам систематично передавали листи, а також у них була можливість зателефонувати рідним.

Крім того, після звернення української сторони ТКГ спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік пообіцяв сприяти тому, аби українські заручники змогли отримувати листи.

– Українські заручники в ОРДЛО не мають права на телефонний дзвінок. Востаннє Міжнародний комітет Червоного Хреста передавав листи в’язням у вересні минулого року, й за весь цей час тільки раз передали передачу, – повідомила Геращенко.

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Вона додала, що як і раніше Росія та її маріонетки в ОРДЛО продовжують приховувати інформацію про українців, яких утримують на окупованих територіях.

До слова, у посольстві США в Україні нагадали Росії, що вона вже чотири роки не виконує Мінські домовленості.

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