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На Буковині прикордонники підстрелили двох контрабандистів

Вранці, 20 лютого, близько 10 контрабандистів атакували прикордонників на Буковині.

держприкордонслужба

20 лютого близько 10 контрабандистів атакували прикордонників на Буковині, повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян в Facebook.

За його інформацією, прикордонники виявили в тилу ділянки понад 10 осіб з пакетами цигарок, які рухалися до кордону.

Помітивши прикордонників, вони кинули пакети з майже 20 ящиками і почали тікати. Через кілька хвилин, вони вирішили, що їх набагато більше, ніж прикордонників і повернулися, щоб “відбити” кинуті ящики.

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Прикордонники були змушені застосувати зброю згідно із законодавством.

Два контрабандиста отримали поранення ніг. Їх госпіталізували.

Про інцидент було проінформовано правоохоронні органи.

До слова, у вересні українка поверталася з РФ, сховавши під спідницею 49 айфонів.

Фото: Олег Слободян

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