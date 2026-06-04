Міністерство освіти і науки не підтримує депутатську ініціативу щодо скорочення переліку предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) та запровадження математики як предмета за вибором.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час спілкування з журналістами у четвер, 4 червня.

МОН проти скасування математики на НМТ

– Уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027 рік, він відповідає тим умовам, які є наразі в 2026 році… Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики ми не підтримуємо категорично, – сказав Лісовий.

За словами міністра, НМТ створений для того, щоб перевірити базові компетентності – читання, письмо та рахування, тому математика має залишатися обов’язковим компонентом тестування.

Зараз дивляться

– Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни, – наголосив міністр.

Законопроєкт щодо зміни умов НМТ: що відомо

В Україні 20 травня розпочалися основні сесії національного мультипредметного тесту, які триватимуть до 25 червня.

У соціальних мережах, як і торік, тривають обговорення щодо рівня складності цьогорічних завдань.

Користувачі зазначають, що тести з математики стали складнішими порівняно з минулим роком.

На тлі цих дискусій голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50 народними депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1).

Документ передбачає зміну умов НМТ у 2027 році, зокрема зменшення кількості предметів і встановлення математики як необов’язкового, а вибіркового предмета.

Цьогорічна модель НМТ відповідає торішньому формату: тестування проходить в один день із можливістю додаткових сесій.

Перелік предметів залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір із переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У 2025 році Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спростовував поширені в соціальних мережах твердження щодо змісту НМТ з історії України, складності завдань з математики, а також “відірваності від реальності” завдань з математики та надмірної складності тесту з англійської мови.

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