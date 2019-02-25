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Вибух у Рівному: в будинок судді кинули гранату

У Рівному близько 2.00 ночі невідомі кинули гранату на подвір’я приватного будинку 57-річного голови міського суду.

Вибух у Рівному

Внаслідок вибуху гранати РГД 5 пошкоджено фасад, повідомляє обласна поліція.

Зловмисники також стріляли по вікнах. Було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова.

На місці знайшли уламки гранати та гільзи, які будуть відправлені на експертизу.

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Унаслідок вибуху та стрілянини ніхто не постраждав.

Основна версія злочину – професійна діяльність потерпілого.

За фактом посягання на життя судді відкрито провадження за частиною 1 статті 379 ККУ.

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Вибух у Рівному: в будинок судді кинули гранату / 4 фотографии

Нагадаємо, у Дніпропетровській області через необережне поводження з гранатою під час застілля стався вибух.

Фото: rv.npu.gov.ua

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