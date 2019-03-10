У Рівненській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння збив двох підлітків. На щастя, хлопчики не отримали серйозних травм.

У Рівненській області поліцейський на власному автомобілі Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де і збив двох підлітків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – прилад Dragger показав 2,64 проміле.

– Найближчим часом він буде звільнений з Національної поліції і буде нести відповідальність за всією суворістю закону, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху) КК України.

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До речі, у Запорізькій області автомобіль Renault Koleos з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок аварії загинули три людини.