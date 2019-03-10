PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків

У Рівненській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння збив двох підлітків. На щастя, хлопчики не отримали серйозних травм.

Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків

У Рівненській області поліцейський на власному автомобілі Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де і збив двох підлітків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – прилад Dragger показав 2,64 проміле.

– Найближчим часом він буде звільнений з Національної поліції і буде нести відповідальність за всією суворістю закону, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху) КК України.

Читайте: На Прикарпатті маршрутка на смерть збила жінку

До речі, у Запорізькій області автомобіль Renault Koleos з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок аварії загинули три людини.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Запоріжжі легковик з’їхав у кювет і перекинувся: три людини загинули
У Києві авто на величезній швидкості влетіло у тролейбус, загинув пасажир
На Волині на смерть збили відомого журналіста
У Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію
Смертельна ДТП на Київщині: загинули 5 людей
У Києві Skoda врізалася у відбійник і відлетіла у комунальний причіп
Смертельна ДТП під Києвом: три легковика зіткнулися лоб в лоб
Volvo знизить максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка