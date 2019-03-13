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Відмовили гальма: у Києві БТР протаранив машину військової інспекції

13 березня на вулиці Академіка Заболотного у Києві БТР протаранив машину військової інспекції.

Відмовили гальма: у Києві БТР протаранив машину військової інспекції

На вулиці Академіка Заболотного у Києві БТР протаранив машину військової інспекції, пише Інформатор.

За інформацією видання, машина військової інспекції Lada Samara різко загальмувала через заглухлий попереду автомобіль.

У БТР, який їхав ззаду, відмовили гальма, і він врізався у Lada. Авто отримало серйозні пошкодження всієї задньої частини.

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В результаті ДТП ніхто не постраждав, але утворився великий затор.

Військові відмовилися від коментарів.

Поліцейські розповіли, що БТР був тільки після ремонту.

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Відмовили гальма: у Києві БТР протаранив машину військової інспекції / 7 фотографий

До слова, у Деснянському районі Києва водій евакуатора відволікся і в’їхав у маршрутку.

Фото: Інформатор

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