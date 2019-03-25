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Хлопець пролетів 30 метрів: на Подолі Mazda збила пішохода і врізалася в огорожу

У Києві, на вулиці Електриків, 10 водій автомобіля Mazda 3 на смерть збив пішохода, а опісля вилетів через зустрічку на тротуар і врізався в огорожу.

Хлопець пролетів 30 метрів: на Подолі Mazda збила пішохода і врізалася в огорожу

У Києві, на вулиці Електриків, сьогодні вранці автомобіль Mazda 3 збив пішохода. Від удару 28-річного хлопця відкинуло на 30 м, він помер на місці.

Хлопець переходив дорогу по пішохідному переході. З невідомих причин водій легковика не пропустив пішохода і збив його, а потім вилетів через зустрічну смугу на тротуар і врізався в огорожу.

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Хлопець пролетів 30 метрів: на Подолі Mazda збила пішохода і врізалася в огорожу / 2 фотографии

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На місці події працюють правоохоронні органи, рух по вулиці Електриків у сторону Набережно-Рибальської відбувається по одній смузі. Поліція встановлює деталі ДТП.

Нагадаємо, 23 березня на Печерську в результаті конфлікту після вчинення ДТП один із чоловіків дістав пістолет і почав стріляти по автівці опонента. Ніхто не постраждав.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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