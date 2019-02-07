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В Італії у ДТП загинув українець

У провінції Агрідженто в Італії сталася ДТП, у результаті якої загинув українець.

В Італії у ДТП загинув українець

Українець був за кермом мотоцикла. На автодорозі він зіткнувся з автомобілем. Водій легковика не постраждав.

Чоловік від отриманих травм помер по дорозі до лікарні.

Про це пише місцеве видання Giornale Di Sicilia.

Знайомі загиблого підтвердили інформацію про те, що мова йде саме про українського підприємця Дениса Русіна.

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Читайте: Смертельна ДТП на Буковині: зіткнулися два мікроавтобуси

До речі, 18 січня у Чехії сталася смертельна аварія, у результаті якої загинув українець.

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