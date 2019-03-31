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Факти / Надзвичайні події

В Одесі голова виборчої комісії побив чоловіка

В Одесі чоловік звернувся із заявою в поліцію, у якій йшлося, що його побив голова виборчої комісії.

В Одесі голова виборчої комісії побив чоловіка

В Одесі поліцейські з’ясовують обставини, в ході яких голова виборчої комісії побив чоловіка.

Потерпілий написав заяву про те, що під час конфлікту з головою виборчої комісії останній завдав йому тілесних ушкоджень.

Читайте: Вибори президента 2019 в Україні – ОНЛАЙН

За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Раніше у місті Борзна чоловік кинув запальну суміш на одній з виборчих дільниць.

Джерело: УНН

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