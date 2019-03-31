PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На одній з виборчих дільниць на Чернігівщині кинули запальну суміш

У місті Борзна Чернігівської області чоловік кинув запальну суміш на одній з виборчих дільниць.

выборы 2019

О 10.50 на одній з виборчих дільниць по вулиці Пантелеймона Куліша, 105, у Борзні Чернігівської області чоловік кинув запальну суміш.

В результаті виникло загоряння, яке відразу було ліквідовано.

Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019

Ніхто не постраждав, а виборчий процес не припинявся.

Нагадаємо, сьогодні проходять вибори президента 2019 в Україні. На них зареєструвалися 39 кандидатів.

Джерело: МВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори 2019: поліція отримала 151 повідомлення, відкрито кримінальне провадження
Чи можна фотографувати бюлетень на виборах 2019
Факти ICTV оприлюднять результати екзит-полу о 20:00
В Україні залишається закритою одна виборча дільниця – ЦВК
Що не слід одягати та які документи брати – всі правила голосування
Які документи потрібно взяти з собою на вибори
Вибори 2019: у Варшаві утворилися довжелезні черги
Знімав бюлетень на камеру: у Чернівцях поліція затримала чоловіка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка