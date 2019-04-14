PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Двигун відкинуло на 12 метрів: у Польщі розбилися українці

У Польщі автомобіль з українцями врізався у дерево.

Двигун відкинуло на 12 метрів: у Польщі розбилися українці

У Польщі розбився автомобіль, в якому знаходилися двоє громадян України і двоє громадян Грузії.

У результаті аварії українці – 23 і 30 років – загинули. Грузини вижили, але отримали травми.

Повідомляється, що авто з людьми влетіло у дерево у Вармінсько-Мазурському воєводстві у північно-східній Польщі.

Пожежні, які прибули на місце, констатували, що удар був настільки сильним, що двигун транспортного засобу знайшли на відстані 12 метрів. При цьому він горів.

Читайте: Ударив в обличчя і штовхав: у Польщі напали на українського актора

Нагадаємо, у березні в Польщі сталася ДТП, в результаті якого загинули три українця.

Джерело: Польське радіо

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відбійник прошив машину наскрізь під Харковом, загинув пасажир
Польща не пустила в свої води російський корабель
У Слов’янську п’яний водій збив патрульного і 100 м провіз на капоті
Ударив в обличчя і штовхав: у Польщі напали на українського актора
ДТП у центрі Києва: легковик влетів у мікроавтобус
Кому було вигідно підірвати літак з президентом Польщі Качинським
11 розтрощених авто, дивом ніхто не загинув – подробиці ДТП у Дніпрі
Ту-154М з Качиньським знищив вибух – висновки підкомісії
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка