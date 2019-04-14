У Польщі автомобіль з українцями врізався у дерево.

У Польщі розбився автомобіль, в якому знаходилися двоє громадян України і двоє громадян Грузії.

У результаті аварії українці – 23 і 30 років – загинули. Грузини вижили, але отримали травми.

Повідомляється, що авто з людьми влетіло у дерево у Вармінсько-Мазурському воєводстві у північно-східній Польщі.

Пожежні, які прибули на місце, констатували, що удар був настільки сильним, що двигун транспортного засобу знайшли на відстані 12 метрів. При цьому він горів.

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Нагадаємо, у березні в Польщі сталася ДТП, в результаті якого загинули три українця.

Джерело: Польське радіо