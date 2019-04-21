На Шрі-Ланці сьогодні зранку під час великодньої служби прогриміло вісім вибухів. Жертвами теракту стали 207 людей, поранення отримали більше 400. Факти ICTV слідкують за подіями в країні.

Внаслідок вибухів на Шрі-Ланці 207 людей загинули, понад 400 отримали поранення. Всього прогриміло 8 вибухів – у трьох церквах під час великодньої служби та п’яти готелях. Місцями терактів стали храми в Коччікаде (Західна провінція), Катувапіт’ї, а також готелі Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Серед загиблих є 35 іноземців, також постраждали четверо громадян Китаю.

За попередньою інформацією посольства України в Індії, серед загиблих українців немає. Але інформація уточнюється.

17.37. Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці збільшилася до 215 осіб.

16.05. Поліція Шрі-Ланки затримала 7 людей за підозрою в причетності до вибухів у церквах і готелях..

15.15. Кількість жертв продовжує зростати. ЗМІ повідомляють про 207 загиблих.

15.10. Президент США Дональд Трам у своєму Twitter помилився, коли висловлював співчуття жителям Шрі-Ланки. Він написав про 138 млн загиблих. Після того, як помилку помітили, твіт був видалений.

14.00. Міністр оборони Шрі-Ланки заявив, що владі вдалося встановити організаторів вибухів.

12.00. На Шрі-Ланці повідомили про тимчасове обмеження та блокування WhatsApp, Viber, Facebook та інших соціальних мереж. ЗМІ також пишуть, що міністр оборони Шрі-Ланки ввів нічну комендантську годину в країні з 06.00 до 18.00.

Нагадаємо, зранку 21 квітня у трьох церквах та трьох готелях на Шрі-Ланці сталася серія вибухів.