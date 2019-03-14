Суд у Києві заарештував на два місяці 26-річну жінку, яка виготовляла та збувала порнографічні матеріали з власним п’ятирічним сином.

Окрім запобіжного заходу, суд також призначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 115 тис. грн.

Справа розглядається за ч. 4 ст. 301 ККУ – Виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних творів, зображень, що місять дитячу порнографію.

Фотознімки з дитячим порно мешканка Вінницької області пропонувала придбати користувачам мережі.

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До речі, у Києві чоловік, прикриваючись фотографом, організував порнографічні фото- та відеозйомки за участі малолітніх та неповнолітніх дітей.