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У Києві жінка знімала порно з п’ятирічним сином

Суд у Києві заарештував на два місяці 26-річну жінку, яка виготовляла та збувала порнографічні матеріали з власним п’ятирічним сином.

У Києві жінка знімала порно з п'ятирічним сином

Окрім запобіжного заходу, суд також призначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 115 тис. грн.

Справа розглядається за ч. 4 ст. 301 ККУ – Виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних творів, зображень, що місять дитячу порнографію.

Фотознімки з дитячим порно мешканка Вінницької області пропонувала придбати користувачам мережі.

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До речі, у Києві чоловік, прикриваючись фотографом, організував порнографічні фото- та відеозйомки за участі малолітніх та неповнолітніх дітей.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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