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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині розбився легкомоторний літак, є загиблі

У Полтавській області впав легкомоторний літак. В результаті аварії загинула одна людина.

На Полтавщині розбився легкомоторний літак, є загиблі

У Полтавській області в Оржицькому районі на поле пшениці впав літак.

В результаті аварії одна людина загинула. Ще один пасажир отримав травми.

У ДСНС повідомляють, що горіння внаслідок падіння літака відсутнє.

Читайте: У США літак врізався в ангар і розбився: загинули десятеро людей

Причини аварії наразі не відомі.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Харківщині впав навчально-тренувальний літак Л-39.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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