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Поранено 18 людей і пробиті дахи будинків: в Італії випав град розміром з апельсин

В комуні Пескара (Італія) випав град розміром з апельсин.

Поранено 18 людей і пробиті дахи будинків: в Італії випав град розміром з апельсин

В районі узбережжя Адріатичного моря в Італії випав град розміром з апельсин, пробивши дахи будинків.

18 осіб отримали забої і були госпіталізовані. Їм накладають шви.

Серед постраждалих є вагітна жінка. Вона отримала поранення обличчя і голови.

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В одній з лікарень залило перший поверх, тому всі операційні припинили роботу.

Вода залила парковку. За словами співробітників, рівень води там досяг два метри.

Також град пошкодив автомобілі і вибив шибки у вікнах.

Нагадаємо, 8 липня у Франції випав град розміром із тенісний м’яч.

Джерело: ANSA

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