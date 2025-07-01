У Данії призиватимуть жінок на військову службу з 1 липня

У Данії жінки, яким виповниться 18 років, зобовʼязані проходити військову службу на рівні з чоловіками з 1 липня.

Жінок у Данії призиватимуть на військову службу

Як зазначили у Збройних силах Данії, з 1 липня як чоловіки, так і жінки, яким виповнилося 18 років, повинні зареєструватися для проходження оцінювання щодо потенційної військової служби.

Як пише BBC, спершу до армії набиратимуть добровольців, а інших учасників додаватимуть за допомогою лотереї.

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Раніше жінкам у Данії дозволялося проходити військову службу після досягнення 18 років, але на добровільній основі.

Зміни ухвалили на тлі збільшення витрат на оборону країнами НАТО через загострення проблем безпеки в Європі.

З досягненням гендерної рівності розпочнеться поступова реформа самої військової служби, заявили у Збройних силах Данії.

З 2026 року там планують запровадити нову та довшу військову службу, початкова тривалість якої становитиме 11 місяців.

Близько 4,7 тис. данських чоловіків і жінок пройшли короткострокову військову службу в 2024 році. Орієнтовно 24% з них – це жінки-добровольці.

Згідно з планом, нові правила призову в Данії призведуть до того, що загальна кількість військовослужбовців, які щорічно проходять військову службу, зросте до 6,5 тис. до 2033 року.

Наразі в армії Данії служить близько 9 тис. професійних військовослужбовців.

Керівник програми призову в армії Данії, полковник Кеннет Стром стверджує, що відповідні зміни базується на політичному рішенні та домовленості, а також через наявну ситуацію з безпекою.

За його словами, це дасть можливість Данії отримати більше бойової потужності та військовослужбовців з навичками, які потрібні армії, флоту, Військово-повітряним силам або навіть Силам спеціальних операцій.

Офіційний статистичний орган Danmarks Statistik підтвердив, що населення Данії досягло 6 млн осіб станом на травень 2025 року, пише The Copenhagen Post.

За даними DataReportal, серед них: близько 49,7% – чоловіки, а орієнтовно 50,3% – це жінки.

Данія стане третьою країною НАТО, яка призиватиме жінок на службу. Норвегія, розташована поруч з Данією, першою запровадила такий призов у ​​2015 році. Водночас Швеція відновила призов жінок з 2017 року.

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